Yakakent'te uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, denetimlerin kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları uyuşturucu madde ve diğer suç unsurlarına karşı duyarlı olmaya davet etti.

Ayrıca, alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne adli ve idari işlem uygulandı.

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