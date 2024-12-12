Samsun'da 11 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bilişim sistemlerini banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan toplam 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.G. (30) yakalandı.

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