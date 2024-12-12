Samsun Valisi Tavlı'dan "Kahverengi kokarcayı imha edeceğiz" açıklaması

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere birçok tarımsal ürüne zarar veren kahverengi kokarca ile topyekun mücadele ederek imha edeceklerini söyledi.

Tavlı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen "Kahverengi kokarca ile mücadele eylem planı" toplantısında, kahverengi kokarcanın tarımsal üretimde önemli ölçüde kayıplara neden olduğuna işaret etti.

Kahverengi kokarcanın tahripkar, istilacı ve polifag (çok çeşitli bitkileri yiyen) bir zararlı olduğuna dikkati çeken Tavlı, "Başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgiller, kivi, şeftali, ceviz, Trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan, incir, çeltik, soya fasulyesi gibi ekonomik değeri olan birçok ürün için verim ve kalite kaybı riski oluşturmaktadır. Dünyada ve ülkemizde önemli bir tarım ve kent zararlısı olarak kabul gören kahverengi kokarca uzun bir periyotta beslenme ve üreme faaliyetlerine devam etmektedir." dedi.

Tavlı, Samsun'da 1 milyon 249 bin 679 dekar alanda, yaklaşık 50 bin civarında üreticinin fındık tarımı yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Samsun'da fındık önemli bir geçim kaynağıdır. Fındığın en önemli zararlısı olan kahverengi kokarcanın mücadelesi, ülkemiz, bölgemiz ve Türkiye'de fındık üretiminde 2. sırada yer alan kentimiz ekonomisi açısından önem arz etmektedir. Kahverengi kokarca ekonomik değerleri olan birçok ürün başta olan üzere onların verim ve kalite kaybına yol açan bir zararlıdır. 2024 yılında bu konuda gerek kimyasal, gerek biyolojik mücadelelerle ilgili akredite ilaçlarla onaylandıktan sonra sahada daha etkili mücadele edildi. Tabii bu kahverengi kokarca Samsun'da 2017-18-19 yılından itibaren artarak çoğalmaya başladı. Zararın inşallah zirvesi 2024 yılı olur. Bundan sonra yapacağımız bütün etkin mücadeleyle bu zararlıyı yok edeceğiz, imha edeceğiz. Bu zararlının sebze ve meyveye zarar olduğunu biliyoruz. Şu anda yapılan çalışmalarda insan sağlığına zararlı etiketleriyle ilgili bir tespit yapılamadı ama bu konuda da tedbirli olmamız lazım. Bu tür zararlıları yerinde, kaynağında yok etmemiz, etkisiz hale getirmemiz önemlidir."

- "Topyekun bir mücadele olduğu anda bizim yok edemeyeceğimiz hiçbir zararlı yok" Kahverengi kokarcanın hızla üreyen bir zararlı olduğunu belirten Tavlı, "Bu kahverengi kokarca değdiği yere bile zarar veriyor, öyle bir özelliği var. Ürüne verdiği zarar sonrasında da ortaya çıkabilmekte ya da daha da derinleşmektedir. Ürüne verdiği ekonomik zararın yanı sıra bir taraftan da tadını da bozuyor. Tabii bu yapacağımız çalışmalarda sadece bundan sonra eğitim toplantıları diğer teknik modellerin dışarısında hem Sağlık Bakanlığımız hem Tarım Bakanlığımız tarafından onaylanmış bitkisel biyosidal dedikleri ilaçlarla mücadeleyi etkinleştireceğiz. Böyle topyekun bir mücadele olduğu anda bizim yok edemeyeceğimiz hiçbir zararlı yok. Bizim çiftçimizin bu tür zararlılarla mücadele konusunda deneyimli ve tecrübelidir." ifadesini kullandı.