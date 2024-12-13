Samsun'da evden ziynet eşyası çalan 2 zanlı tutuklandı

Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, şüpheli kadın P.S. (21) ile B.Y'yi (16) Canik ilçesinde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, Atakum'da bir ikametten yaklaşık 40 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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