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        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse'den kongre açıklaması:

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Samsun İl Başkanlığı Kongremizi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 04 Ocak 2025 Cumartesi günü gerçekleştireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:56
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        AK Parti Samsun İl Başkanı Köse'den kongre açıklaması:
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        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Samsun İl Başkanlığı Kongremizi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 04 Ocak 2025 Cumartesi günü gerçekleştireceğiz." dedi.

        Köse, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da 8. Olağan Samsun İl Kongresi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, AK Parti'nin demokrat, kalkınmacı, modernleşmeci, yenilikçi, muhafazakar, yerli kültüre, sivil topluma dayalı bir parti olduğunu söyledi.

        AK Parti'nin ilhamını ve felsefesini milletin binlerce yıllık medeniyetinden alan, "millete efendi değil, hizmetkar olma" şiarıyla hareket ederek ülke yönetiminde milletin üzerinde bir güç tanımayan, Türkiye'nin müreffeh, bağımsız ve güçlü geleceği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 23 yıldır durmadan çalışan kutlu bir yürüyüşün ve yüce bir davanın adı olduğunu vurgulayan Köse, "Milletimizin büyük bir teveccühü ile iktidara gelen AK Partimiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hukuk, ekonomi ve dış politikada devrim niteliğinde reformlara ve başarılara imza atmıştır." dedi.

        İnanç ve düşünce özgürlüğü başta olmak üzere temel insan haklarının önündeki tüm engellerin kaldırıldığını milli ve manevi değerler üzerindeki tüm baskıların sona erdirildiğini ifade eden Köse, şunları kaydetti:

        "Eğitimden sağlığa, turizmden ulaşıma, tarımdan enerjiye, milli ve ileri teknoloji hamlesi ile uzay ve savunma sanayine kadar Türkiye'ye çağ atlatan sayısız yatırım ve hizmetlerle milletimizin refahını artıran bir kalkınma hamlesini gerçekleştirmiştir. 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' sloganıyla tüm Türkiye'de kongrelerimiz sürmektedir. Bugün itibariyle Türkiye'deki tüm ilçelerimizin kongreleri büyük ölçüde tamamlanmış, İl kongrelerine başlanmış durumdadır. İl kongreleri sonrasında da Büyük Kongremiz yeni yılın ilk yarısında gerçekleşecektir. Samsun AK Parti olarak da 12 Ekim itibariyle başladığımız ve 30 Kasım'da tamamladığımız 17 ilçemizin kongreleri birlik beraberlik ve büyük bir olgunluk içerisinde, vatandaşlarımızın da yoğun katılımıyla düğün bayram havasında gerçekleşmiştir. Samsun İl Başkanlığı Kongremizi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 4 Ocak 2025 Cumartesi günü gerçekleştireceğiz."

        Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirecekleri kongreye tüm halkı davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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