Kadınlara bal mumundan biblo ve mum yapımı öğretiliyor

Samsun'da bal mumları, kadınların elinde biblo ve mumlara dönüştürülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, arıcılıkla uğraşan üretici ve girişimci kadınlar, Kadıköy Aile Yaşam Merkezi'nde "Bal mumundan biblo ve mum yapımı" etkinliğinde bir araya geldi.

Samsun Arıcılar Birliği kadın üyeleri ile bireysel kadın girişimcilerin katıldığı etkinlikte bal mumu işleme, üretim ve tasarım gibi bilgiler verildi.