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        Samsun'da 1 kilo 199 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 199 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:58
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        Samsun'da 1 kilo 199 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 199 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu çerçevede İlkadım ilçesindeki iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 199 gram sentetik uyuşturucu, 27 kapsül sentetik ecza hapı, 2,56 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü. ​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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