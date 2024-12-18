Samsun'da 1 kilo 199 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

Bu çerçevede İlkadım ilçesindeki iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 199 gram sentetik uyuşturucu, 27 kapsül sentetik ecza hapı, 2,56 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

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