Bafra'da narkotik ve asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız silah ele geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamasında, iki şüpheli üzerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, bıçak ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.
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