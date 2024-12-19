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        Bafra'da narkotik ve asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:57
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        Bafra'da narkotik ve asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamasında, iki şüpheli üzerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, bıçak ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

        Yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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