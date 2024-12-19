Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Reeder Samsunspor'da "yeni yıla merhaba" etkinliği

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da kulüp yönetimi, altyapı ve A takım antrenörleri ile personel, "Yeni yıla merhaba" etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:44 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reeder Samsunspor'da "yeni yıla merhaba" etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da kulüp yönetimi, altyapı ve A takım antrenörleri ile personel, "Yeni yıla merhaba" etkinliğinde bir araya geldi.

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 2024 yılının birlik ve beraberlik içinde geçtiğini söyledi.

        Geçmiş yıllarda birlikte başarılara imza atıldığına işaret eden Bilen, "2024 yılı boyunca iyi kötü günlerimiz olsa da birlik ve beraberliğimizden hiç ödün vermedik. Sezon başında başkanımızın belirttiği gibi, 'Biz bize yeteriz' mottomuzla bu seneyi de başarılarla kapatmak üzereyiz. Emeği geçen futbolcu kardeşlerime, teknik ekibimize, sportif direktörümüze ve ekip arkadaşlarımıza şahsım, kulübüm ve yönetim kurulu başkanımız Yüksel Yıldırım adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Yeni yılın da başarılarla geçmesi temennisinde bulunan Bilen, "2025 yılında da camiamız ve takımımız için başarılarla dolu, hedeflerine ulaşmış bir sezon geçirmemizi Allah'tan niyaz ediyorum. Her birinize Samsun ve Samsunspor'a verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yılın tüm çalışma arkadaşlarıma sağlık, mutluluk, esenlik ve huzur dolu günler getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bilen, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan "Store 55"in kapasitesinin üç katına çıkarılmış haliyle Trabzonspor maçı öncesi kapılarını açacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı
        Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Almanya'da Türkiye'yi temsil etti
        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Almanya'da Türkiye'yi temsil etti
        Bafra'da güvenlik güçleri personeline ödül töreni düzenlendi
        Bafra'da güvenlik güçleri personeline ödül töreni düzenlendi
        Bafra'da narkotik ve asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Bafra'da narkotik ve asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Havza'da organ bağışı farkındalık eğitimi düzenlendi
        Havza'da organ bağışı farkındalık eğitimi düzenlendi
        Huzurevi sakinleri vefat eden kaptanlarının "kupa" hayalini gerçekleştirmek...
        Huzurevi sakinleri vefat eden kaptanlarının "kupa" hayalini gerçekleştirmek...
        Samsun'da üzerlerinde ruhsatsız silah bulunan zanlılar yakalandı
        Samsun'da üzerlerinde ruhsatsız silah bulunan zanlılar yakalandı