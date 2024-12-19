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        Samsun'da renkli karnabahar hasadına başlandı

        Samsun'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 29 üreticiye dağıtılan 220 bin renkli karnabahar fidesinin ürünleri toplanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:21 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:50
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        Samsun'da renkli karnabahar hasadına başlandı
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        Samsun'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 29 üreticiye dağıtılan 220 bin renkli karnabahar fidesinin ürünleri toplanıyor.

        Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, kentte 238 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi yapıldığını söyledi.

        Samsun'da yıllık 1 milyon 10 bin ton sebze üretildiğini ve bunun 537 bin tonunun kışlık sebze olduğunu dile getiren Sağlam, "Karnabahara baktığımızda 17 bin 500 dekar alanda 70 bin ton karnabahar üretimimiz var. 2020-2021 yıllarında yaklaşık 2 bin-3 bin ton ihracat yapıyorduk. Renkli karnabaharda geçtiğimiz yıl 100 dekar alanda yaklaşık 400 ton hasat yaptık. TAKEP kapsamında 200 dekar alanda 400 bin karnabahar fidesine çıkardık ve bugün hasadını gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Karnabaharların güneşlenme süresine göre hasat zamanının uzadığını belirten Sağlam, şunları kaydetti:

        "Artık ıslah sadece tat ve verimle alakalı değil. Tüketicilerimizin o kadar farklı talepleri var ki bu sadece burada da değil. Dünyada da böyle. Şimdi ıslahçılara ben hep şunu diyorum. Özellikle tohum ve fide ıslahçılarına. Sadece bir verimdeki artış veya bir hastalığın önlenmesi değil. Tüketici artık o kadar seçici olmaya başladı ki sunumda başka bir rengi isteyebiliyor. Dolayısıyla ıslahçılara burada yine bir görev çıkıyor. Mesela turuncu karnabahar 75-80 günde mor olan ise 85-100 günde yetişiyor. Zaten baktığımızda besleyicilik de aynı. Ama sunum teknikleri açısından bir tüketicinin isteği doğrultusunda bu şekilde bir üretim yapıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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