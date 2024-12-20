Havza Diyanet Gençlik Merkezinde tefsir dersleri başladı

Havza Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde yetişkinlere yönelik tefsir dersleri başladı.

Gençlik Merkezinde düzenlenen yetişkinlere yönelik tefsir derslerinin ilki, Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından verildi.

Alıcı, derste tefsir ilminin önemi, Kur'an-ı Kerim'in hayat rehberi olma vasfı ve bireysel yaşantıya yönelik bilgi aktardı.

Alıcı, derslerin ayda üç kez düzenleneceğini belirterek, "Perşembe akşamları yatsı namazı sonrası derslerimiz devam edecek. Derslerimiz, kamu kurumlarımızın idarecileri ve çalışanları bir grup, esnaf, iş insanları ve halkımız bir grup, din görevlilerimizden oluşan bir grup olmak üzere üç grup halinde olacak. Tüm halkımızı derslerimize davet ediyorum." dedi.