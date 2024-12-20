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        Samsun'da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına alışveriş şenliği düzenlendi

        Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğince, ihtiyaç sahibi çocuklar yararına alışveriş şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:04 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:04
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        Samsun'da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına alışveriş şenliği düzenlendi
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        Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğince, ihtiyaç sahibi çocuklar yararına alışveriş şenliği gerçekleştirildi.

        Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde düzenlenen şenlikte çeşitli firmalardan alınan ve kadınların hazırladığı ürünlerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

        Şenlikten elde edilecek gelir, kırsal kesimdeki ihtiyaç sahibi çocukların yanı sıra lösemili, down sendromlu ve engelli çocuklar yararına kullanılacak.

        Dernek Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, şenliğe 40 firmanın katıldığını, güzel bir dayanışma örneği sergilendiğini söyledi.

        Bağışlarla bir köy okulundaki çocuklara bot ve mont alarak yılbaşı etkinliği gerçekleştirmek istediklerini belirten Keskin, "Çocuklar için kurulmuş bir derneğiz, amacımız çocuklara dokunmak. Bu etkinlik sonunda da çocuklara dokunacağız." dedi.

        Kentteki firmanın sahibi Beyhan Çakır da şenlikten elde edecekleri tüm geliri ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlayacaklarını dile getirerek, arkadaşlarıyla çeşitli yiyecekler hazırlayıp satışa sunduklarını kaydetti.

        Şenlik, 22 Aralık Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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