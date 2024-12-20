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        LÖSEV'den "Mutlu Et Projesi" kapsamında yardım

        Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından, "Mutlu Et Projesi" kapsamında lösemi ve kanser hastalarına et ve et ürünleri ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 20:10 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:10
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        LÖSEV'den "Mutlu Et Projesi" kapsamında yardım
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        Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından, "Mutlu Et Projesi" kapsamında lösemi ve kanser hastalarına et ve et ürünleri ulaştırıldı.

        LÖSEV'den yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde yıl boyunca kanser hastalarına ve ihtiyaç sahibi ailelerine et desteği sağlandığı belirtildi.

        LÖSEV'in 95 binden fazla kayıtlı hasta ve ailesine destek verdiği aktarılan açıklamada, "Bu ailelerin yüzde 87'si asgari ücret veya altında gelire sahip ve özellikle kırmızı et gibi temel gıdaları almakta zorlanıyorlar. Vakıf, vekaleten kurban bağışları ve yıl boyunca yapılan adak bağışları sayesinde sadece çocuklara değil, yetişkin kanser hastalarına da destek sağlamaya kararlı." ifadesine yer verildi.

        LÖSEV'in desteklerinden yararlanmak isteyenlerin vakfın resmi internet sitesi olan "www.losev.org.tr" adresi ya da "0362 999 16 04" numaralı telefondan bilgi alabilecekleri anlatılan açıklamada, gönüllü ya da bağışçı olmak isteyenlerin de bu platformlar aracılığıyla LÖSEV'in mücadelesine katkı sunabilecekleri vurgulandı.

        Açıklamada, Samsun'daki yardım dağıtımında LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine et desteği sağlandığı, hastaların hijyenik koşullarda vakumlu ambalajlarla ya da LÖSEV Et Kart aracılığıyla marketlerden et ürünlerine ulaşabildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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