Samsun'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, kırsal Aşağı Akgüney Mahallesi Bayramoğlu mevkisinde Y.S'ye ait müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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