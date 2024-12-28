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        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:57 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:59
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        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Erdal G'nin kullandığı 55 ALD 535 motosiklet, Yaka Mahallesi Çanakkale Sokak ile Yaka Cami Sokak kesişiminde Derya B. yönetimindeki 55 EP 359 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan kuzeni Sefa G, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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