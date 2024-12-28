Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu, pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Rondo oyunuyla devam eden idman, dar alanda pas çalışmasıyla son buldu.
Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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