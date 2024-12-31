Samsun Valisi Tavlı, 2024'te kentte yürütülen asayiş çalışmalarını değerlendirdi:

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bu yıl kolluk kuvvetlerince kentte yürütülen asayiş çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Tavlı, Valilik konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, Samsun'da 5 bin 486 emniyet, 1834 jandarma, 628 de sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 7 bin 948 personelin görev yaptığını söyledi.

Bu yıl kentte işlenen suçların aydınlatma oranının yüzde 100'e yakın olduğunu vurgulayan Tavlı, bir önceki yıla göre suçlarda önemli oranda azalma gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Firari suçluların sokaklarda gezmelerine, vatandaşların huzurunu bozmalarına müsaade edilmediğini vurgulayan Tavlı, şöyle devam etti: "Her türlü terör örgütü, terörist ve işbirlikçilerini yakalayıp Türk adaletine teslim etmeye kararlıyız. Bu amaçla 169 operasyon gerçekleştirilmiş, 118 şahıs gözaltına alınmış, 23 şahıs tutuklanmış, 57 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Organize suçlarla mücadele konusunda da çok başarılı çalışmalara imza atılmaktadır. 2024 yılında 76 operasyonda iki organize suç çetesi çökertilmiş, 38 organize suç örgütü üyesi tutuklanmış, 153 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1167 mühimmat, 31 bin 384 litre etil alkol, 13 milyon 262 bin 790 makaron, 4 bin 836 kilogram kaçak tütün, 489 tarihi eser ele geçirilmiştir."

Tavlı, bu yıl 465 kilograma yakın uyuşturucu, 1 milyon 102 bin 600'den fazla uyuşturucu hap, 1 milyon 994 bin kök uyuşturucu nitelikli bitki ele geçirildiğini anlatarak, güvenlik güçlerinin gençleri ve geleceklerini zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadığını dile getirdi. Düzensiz göçle mücadele konusunda 137 operasyonda 57 organizatör ile 281 düzensiz göçmenin yakalandığını bildiren Tavlı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin de 5 bin 500 saat denizde, 6 bin 661 saat karada, 423 saat havada görev icra ettiğini, 256 tekneye yasal işlem gerçekleştirdiğini kaydetti.