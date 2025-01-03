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        Bafra Gençlik Merkezinde Regaip Kandili programı

        Samsun'un Bafra ilçesinde gençlik merkezinde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 08:57 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:03
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        Bafra Gençlik Merkezinde Regaip Kandili programı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde gençlik merkezinde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Program kapsamında, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve dua edildi.

        Bafra Gençlik Merkezine gelen gençlere ve ailelere ikramda bulunuldu, Bafra Belediye Başkanlığınca kandil simiti dağıtıldı.

        Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, üç ayların başlangıcı, rahmet ve mağfiret gecesi olan Regaip Kandili'nde gençlerle dua ettiklerini anlatarak, "Rabb'im kandilimizi tüm ümmeti Muhammed için hayırlara vesile eylesin." dedi.

        Galeri
        Galeri

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