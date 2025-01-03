Samsun'da sosyal medyadan amaç dışı bıçak satan zanlı yakalandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, B.Ö'nün sosyal medya üzerinden amaç dışı bıçak sattığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 27 amaç dışı bıçak, 12 muşta, ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 5 adet kartuş ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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