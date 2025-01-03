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        Samsunspor'da 4 yabancı futbolcu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da izinden geç dönen 4 yabancı futbolcunun Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 18:23 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:23
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        Samsunspor'da 4 yabancı futbolcu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacak
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da izinden geç dönen 4 yabancı futbolcunun Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait, Noel tatili sonrasında takıma geç katıldıklarını bildirildi.

        Teknik direktör Thomas Reis'in taktik çalışmalara katılmayan 4 oyuncunun Trabzonspor karşılaşmasında form giyemeyeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

        "Bu oyuncularımız hafta içi takımdan ayrı yürüttükleri bireysel çalışmaların ardından pazar günü yapılacak antrenmanla birlikte takımla normal çalışmalara katılarak Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüreceklerdir. Belirtmek isteriz ki her hangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması söz konusu olmamıştır, olmayacaktır."

        Öte yandan Samsun ekibinde Hollandalı futbolcu Van Drongelen de kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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