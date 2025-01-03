Samsunspor'da 4 yabancı futbolcu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacak

"Bu oyuncularımız hafta içi takımdan ayrı yürüttükleri bireysel çalışmaların ardından pazar günü yapılacak antrenmanla birlikte takımla normal çalışmalara katılarak Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüreceklerdir. Belirtmek isteriz ki her hangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması söz konusu olmamıştır, olmayacaktır."

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait, Noel tatili sonrasında takıma geç katıldıklarını bildirildi.

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