Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        ​​​​AK Parti'li Karaaslan ve Yılmaz, Samsun'da konuştu

        ​​​​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bu bayrağın altında inşallah önümüzde liderimiz, yanımızda dava arkadaşlarımız, karşımızda gideceğimiz aydın ufuklar var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        ​​​​AK Parti'li Karaaslan ve Yılmaz, Samsun'da konuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ​​​​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bu bayrağın altında inşallah önümüzde liderimiz, yanımızda dava arkadaşlarımız, karşımızda gideceğimiz aydın ufuklar var." dedi.

        Karaaslan, partisinin Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük başlangıcın meşalesini yakmak için Samsun'u seçtiğini ve Samsun'un yeni başlangıçların şehri olduğunu söyledi.

        Samsunlular olarak her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

        "Ülkemizin önündeki engelleri bir bir kaldırırken liderimizin yanındaydık. Cumhurbaşkanı'mız vesayetle mücadele ederken, yasakları kaldırırken yanındaydık. Türkiye'nin ruhunu değiştirirken yanı başındaydık. Zulmün karşısında hakkı haykırırken, tüm insanlık için adaleti savunurken, Birleşmiş Milletler kürsüsünde, 'Dünya beşten büyüktür' derken yanı başındaydık. Filistin'deki soykırıma en yüksek tepkiyi verirken, ülkemize sığınan masumlara elini uzatırken, zalimlere meydan okurken biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaydık. Hainler 40 yıllık sinsi planlarıyla bu ülkeye darbe yapmaya yeltenirken milletle tek yürek olup meydanlarda birbirimizin yanındaydık. En zor sınavları geçerken, en büyük mücadeleyi verirken, en büyük zaferlere imza atarken yanı başındaydık. Hem de yalnızca şahitlik ettiğimiz için değil, bizatihi sorumlusu olarak yanındayız."

        AK Parti'nin geçmişin olduğu kadar geleceğin de partisi olduğunu anlatan Karaaslan, "Bu salonda birlik, beraberlik, kardeşlik, geçmişimiz, geleceğimiz var. Bu salonda gazilerimiz, engellilerimiz var. Bu bayrağın altında inşallah önümüzde liderimiz, yanımızda dava arkadaşlarımız, karşımızda gideceğimiz aydın ufuklar var." ifadelerini kullandı.

        - "AK Parti bir dünya markasıdır"

        ​​​​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da kongrenin şölen havasına döndüğünü dile getirerek, "AK Parti bir dünya markasıdır. AK Parti, 3 Kasım 2002'de iktidar olduğundan bu yana ülkemizde ondan önceki dönemle hiç alakası olmayan, ondan önceki dönemle mukayese edilemeyecek büyük hizmetler yaparak ülkemizi dünya ligine, dünyanın gelişmiş, iddialı ülkeleri statüsüne ulaştırmış büyük siyasi hareketin adıdır. Bunun lideri, bir dünya lideridir." diye konuştu.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise AK Parti'yi büyük bir çınara benzeterek, "AK Parti, bölgesinde tüm mazlumların ferahladığı çatıdır. AK Parti, duaların büyüttüğü partinin adıdır. AK Parti vefanın, erdemin, mücadelenin, kardeşliğin adresidir. AK Parti, büyük Türkiye düşüdür. Bugün, bu düşü hep beraber 'Türkiye Yüzyılı' mottosuyla hayata geçireceğimiz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'mizi 2053, 2071 hedeflerine taşımaya, bu asrı Türkiye asrı yapma azmi ve kararlılığıyla yeniden 'Bismillah' demenin günüdür." şeklinde konuş.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışta!
        Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışta!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Sekreteri Şahin, partisinin Samsun İl Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti Genel Sekreteri Şahin, partisinin Samsun İl Kongresi'nde konuştu:
        Samsun'dan Suriye'ye 600 çuval un gönderildi
        Samsun'dan Suriye'ye 600 çuval un gönderildi
        ​​​​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Samsun'da konuştu:
        ​​​​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Samsun'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da konuştu:
        Bıçakladığı arkadaşına önce yardım etti, sonra kaçtı; o anlar kamerada
        Bıçakladığı arkadaşına önce yardım etti, sonra kaçtı; o anlar kamerada
        Doç. Dr. Bahadır: Dünyadaki birçok insanın iklim mültecisi olma durumu karş...
        Doç. Dr. Bahadır: Dünyadaki birçok insanın iklim mültecisi olma durumu karş...