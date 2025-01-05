Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'dan kısa kısa

        - Samsun'un Ladik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur Akdağ Kayak Merkezi'nde kara dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 05.01.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        - Samsun'un Ladik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur Akdağ Kayak Merkezi'nde kara dönüştü.

        Kayak merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye yaklaştı.

        İlçe merkezinde de kar yağışı etkili oldu. İlçede kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

        - AK Parti Ladik İlçe Başkanı Erkan Şahin'den açıklama

        AK Parti Ladik İlçe Başkanı Erkan Şahin, yönetime geldiği iki aylık süreci değerlendirdi.

        Şahin, yaptığı açıklamada, iki aylık süreçte ilçe ve partilerine yakışır kongreler icra ettiklerini, vatandaşlarla bir araya geldiklerini, mahalle başkanları ve muhtarlarla buluşmalar gerçekleştirdiklerini, esnaf ve kurum ziyaretleri yaptıklarını aktardı.

        "Çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız diyerek çıktığımız bu yolda tüm teşkilat kademelerimizle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." diyen Şahih, şöyle devam etti:

        "Gelinen süreçte memleketimizdeki kutuplaşmayı tamamen sona erdirmek, 67 mahallemizdeki tüm vatandaşlarımızın eşit olarak hizmet alımını sağlayabilmek, kamu tasarrufunu da sağlayarak daha istişareli, uyumlu bir şekilde ilçemize hizmet edebilmek adına şahsi düşünceleri bir kenara bırakarak Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK davanın ilçede temsilini yürüttüğümüz hususunu bir an olsun akıldan çıkarmaksızın ilçemizin menfaatleri doğrultusunda hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hep birlikte daha güzel bir Ladik için durmak yok yola devam."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!

        Benzer Haberler

        Samsun'da asayiş
        Samsun'da asayiş
        Samsun'da 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi
        Samsun'da 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi
        Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden...
        Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden...
        Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı
        Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı
        Samsun'da 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Samsun'da 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Samsun'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı