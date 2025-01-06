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        Samsun'da aynı kavşakta meydana gelen iki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen iki kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:29
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        Samsun'da aynı kavşakta meydana gelen iki kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen iki kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Samsun Ankara kara yolu Derecik Kavşağı'nda 2 gün arayla yaşanan iki trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, 4 Ocak'ta yolun sağından kavşağı girmeye çalışan minibüsle otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı. Bugün yaşanan kazada da 2 otomobil çarpıştı.

        Kazalarda 4 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

        Aynı kavşakta, 23 Aralık'ta da tırla ambulansın karıştığı trafik kazası yaşanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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