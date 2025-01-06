Samsun'da aynı kavşakta meydana gelen iki kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Samsun'un İlkadım ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen iki kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen iki kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun Ankara kara yolu Derecik Kavşağı'nda 2 gün arayla yaşanan iki trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, 4 Ocak'ta yolun sağından kavşağı girmeye çalışan minibüsle otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı. Bugün yaşanan kazada da 2 otomobil çarpıştı.
Kazalarda 4 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.
Aynı kavşakta, 23 Aralık'ta da tırla ambulansın karıştığı trafik kazası yaşanmıştı.
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