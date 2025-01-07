Canik'te eğitime destek çalışmaları

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki okullara akıl ve zeka oyunları sınıfları kazandırmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Sandıkçı, yaptığı açıklamada, ilçeye yeni eğitim yatırımları kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Okullara yeni akıl ve zeka oyunları sınıflarını hizmetine sunmayı sürdürdüklerini anlatan Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi bilişsel gelişimi destekleyen akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla buluşturuyoruz. Sınıflarımızda 32 farklı akıl, zeka ve strateji oyunu yer alıyor. Oyun sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımızı, alanında uzman eğitimcilerle birlikte yürütüyoruz. Ayrıca ilçemizde düzenlediğimiz etkinlikler ve programlarla tüm vatandaşlarımızı akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla tanıştırıyoruz. Öğrencilerimizin bilişsel becerilerini geliştirmelerine ve yeteneklerini fark etmelerine önem veriyoruz."