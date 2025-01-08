Havza'da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Lokanta ve kafe denetimlerinde ise iş yerlerinde asılması zorunlu fiyat listeleri, menüler ve kasa fiyat uyuşmazlıkları ve satışa sunulan diğer ürünlerde etiket uygulamaları gerçekleştirildi.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin işbirliği ile zincir marketler, kafeler ve lokantalar denetlendi.

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