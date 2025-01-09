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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:46 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:50
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 1128 sentetik ecza hapı, 62 gram esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 56 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, aranması olan 2 zanlı ile 7 şüpheli gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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