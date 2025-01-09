Yakakent'te satışı yasaklanan limon suyu görünümlü ürünlerle ilgili denetim

Satışı yasaklanan limon suyu izlenimi taşıyan ürünlerle ilgili Samsun'un Yakakent ilçesinde denetim yapıldı.

Yakakent Belediyesi Zabıta Amirliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, market raflarında limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos gibi ürünlerle ilgili denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında market sahiplerine de satışı yasak olan ürünlerle ilgili bilgi verildi.