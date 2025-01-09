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        Samsunspor, Kayserispor karşısında 3 puan hedefliyor

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:23 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:29
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        Samsunspor, Kayserispor karşısında 3 puan hedefliyor
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

        Teknik direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 11 Ocak Cumartesi günü oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        Her maçın kendileri için önemli olduğunu ve Kayserispor karşılaşmasında iyi bir performans göstermek istediklerini söyleyen Reis, "Belki kağıt üzerinde kolay bir maç gibi görünebilir ama Kayserispor maçı kolay bir karşılaşma olmayacak. Zor bir mücadele olacak. Ligdeki pozisyonumuza bakarsak, çok iyi bir konumdayız. Kayserispor'un pozisyonu bizim kadar iyi değil. Onlar da ligde kalmak adına önemli bir karşılaşamaya çıkacak ve bizi yenmeye çalışacaklar. Bu konuya dikkat etmek zorundayız. Umarım istediğini alan taraf biz oluruz." dedi.

        Reis, Trabzonspor karşılaşmasında kadro dışı kalan 4 oyuncuyla ilgili ise şunları dile getirdi:

        "Bundan sonra artık herkesin antrenman performansına göre karar vermem gerekecek. Kadro ve ilk 11 ona göre şekillenecek. O karar, sadece Trabzonspor maçıyla alakalıydı. Kayserispor maçında yeteri kadar oynatabilecek oyuncum olacak. Bu da beni ziyadesi ile mutlu ediyor. Takımdaki hava çok iyi durumda. Son karşılaşmada da bunu gördük, aldığımız karar takımı etkilemedi. Sezon çok uzun ve herkese çok ihtiyaç olacak. Her oyuncu bizim için çok önemli. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu şekilde devam edersek sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitiririz."

        Karşılaşmalardaki hakemlerin elinden geldiğince işlerinin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Reis, şunları kaydetti:

        "Birkaç maçta hakemlerin vermiş olduğu kararlarla ilgili mutsuz olduğumu belirtmiştim. Sonuç olarak onlar da hata yapıyor, ben de hoca olarak hata yapıyorum. TFF'nin almış olduğu bir karar var. VAR'a yabancı hakem alınıyor. Oyuna taçla başlarken ya da zaman öldürmek üzere hareketler yapıldığında hakemler bu durumlarda daha fazla uyarıda bulunabilir. Oyunun biraz daha çabuk başlamasına vesile olmuş olabilirler. Bizim için genel anlamda hakemlerle alakalı mutlu olduğumuzu belirtebilirim. İlk 11 maçta 3 tane sarı kart gördüm. O verilen kararlar sebebiyle çok fazla itiraz edince bana 3 sarı kart gösterdiler. Şimdi onlar beni daha iyi biliyorlar, kendimi daha iyi ifade ediyorum. Ben de onları daha iyi anlamaya başladım. Umarım ligin geri kalan kısmında da 3 kartla devam eder, 4'üncü sarı kartı görüp cezalı duruma düşmem."

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