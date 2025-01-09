Yakakent'te öğrenci servisleri denetlendi

Komisyon üyeleri, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve öğrenci taşımacılığında güvenliğin öncelikli hedef olduğunu belirtti. ​​​​​​​

Öğrenci güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu, emniyet kemerleri, araç içi düzen ve şoförlerin yeterlilikleri detaylı bir şekilde kontrol edildi.

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