AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da Çalışan Gazeteciler Günü programına katıldı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'daki programda yaptığı konuşmada, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Basın mensuplarının mutluluklara, zorluklara ve tempolu günlere şahitlik etmekle kalmayıp bunları topluma ulaştırdığını belirten Karaaslan, "Basının ülkemiz ve küresel olarak çok önemli vazifesi var. Dağ taş, dere tepe gezerken her zaman bize eşlik eden ve bununla ilgili büyük gayret gösteren basınımızın değerli temsilcilerinin bu gayretinin sadece fiziksel bir çaba olmasının ötesinde aynı zamanda doğru bilgiyi, yani belki de günümüz dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu hakikati topluma aktarmak noktasında göstermiş oldukları çabanın hepimiz şahitleriyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de yüzde 70'ini kadın ve çocukların oluşturduğu 50 bin sivili ve görevlerini yaparken 200'den fazla gazeteciyi hayattan kopardığına işaret eden Karaaslan, insanlığa faydası olan bilgiyi sağlamak için mücadele eden gazetecileri saygıyla andığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" adını koydukları süreci hayata geçirdiklerini anlatan Karaaslan, "Türkiye Yüzyılı'nı, diğer bütün özelliklerinin yanında ay yıldızlı şanlı bayrağımızın her alanda en üstte taşınacağı yeni bir dönem olarak ifade ediyoruz. Bu dönemin aynı zamanda iletişimin de yüzyılı olması gayesi bizler için çok önemli. Mesleğe emek veren isimlerin, çalışanlarının ve bütün şartlarını daha da iyileştirilmesi konusunda her birimiz üzerine düşen vazifeyi mutlaka yaptık ama bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da medyanın dördüncü güç olduğunu ve çok önem arz ettiğini ifade etti.