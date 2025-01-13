Samsun'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ehliyetsiz sürücü E.N'nin (23) kullandığı 55 VG 042 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Sarıköy Yolu'nda direksiyon hakimiyeti kaybederek bir evin duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulans ekibince, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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