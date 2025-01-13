Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde, duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ehliyetsiz sürücü E.N'nin (23) kullandığı 55 VG 042 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Sarıköy Yolu'nda direksiyon hakimiyeti kaybederek bir evin duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulans ekibince, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Emekçinin zor yılı
        Emekçinin zor yılı
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
        "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
        Yeşilçam emektarının dramı
        Yeşilçam emektarının dramı
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Futbol adına kötü bir geceydi"

        Benzer Haberler

        Samsun'da 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Ladik'ten kısa kısa
        Ladik'ten kısa kısa
        Kayıp amatör balıkçı 21 gündür aranıyor
        Kayıp amatör balıkçı 21 gündür aranıyor
        Samsun tramvay hattı 2024 yılında 24 milyon 86 bin yolcu taşıdı
        Samsun tramvay hattı 2024 yılında 24 milyon 86 bin yolcu taşıdı
        Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
        Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
        Ladik'te SMA hastası Ravza bebek için etkinlik düzenlendi
        Ladik'te SMA hastası Ravza bebek için etkinlik düzenlendi