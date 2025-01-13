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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 23:25 Güncelleme: 13.01.2025 - 23:34
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerin belirledikleri adreslerde yapılan aramalarda, 134 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.Ç. (22), S.Ö. (19) ve L.Ş. (27) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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