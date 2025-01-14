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        Samsun'da marketten hırsızlığı iş yeri sahibinin planladığı ortaya çıktı

        Samsun'da polis ekipleri, marketten hırsızlığı iş yeri sahibinin planladığını ortaya çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:55 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:55
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        Samsun'da marketten hırsızlığı iş yeri sahibinin planladığı ortaya çıktı
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        Samsun'da polis ekipleri, marketten hırsızlığı iş yeri sahibinin planladığını ortaya çıkardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde bir marketten 500 paket sigara, 90 bin lira, kamera kayıt ile pos cihazının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Olay yerinde inceleme yapan ekipler, iş yeri sahibi İ.B.T'nin ifadesi (37) ile kamera görüntüleri arasında çelişki bulunduğunu fark etti.

        Marketin arkasındaki duvarın kırılarak içeri girilip çelik kasanın bilerek açık bırakıldığını, iş yerinin dağıtılarak hırsızlık izlenimi verildiğini tespit eden ekipler, gece saatlerinde yüzünü gizleyerek içeri giren kişinin iş yeri sahibi İ.B.T. olduğunu belirledi.

        İ.B.T'nin olayı gerçekleştirdikten sonra ön kapıdan çıkıp bir araca binerek bölgeden uzaklaştığı da kamera kayıtlarından tespit edildi.

        İ.B.T, polise verdiği ifadede, çok miktarda borcu olduğunu, olayı sigorta şirketinden tazminat almak amacıyla kurguladığını itiraf etti.

        Sigorta şirketine sahte eksper raporu düzenlettirdiği de anlaşılan İ.B.T. hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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