Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, E.D. (25) yönetiminde ki 55 AIU 214 plakalı otomobil, Kürüz Mahallesi'nde karşı yönden gelen A.K'nin (57) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

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