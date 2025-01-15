Salıpazarı'nda satranç turnuvası düzenlendi

Salıpazarı ilçesinde düzenlenen Satranç Minikler 2. Küme Mahalli Müsabakaları kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.

Beyazıt, okulların ikinci dönemi öncesinde öğrencilerin hem eğlenip hem de öğrenebildiği bu gibi etkinliklerin çocukların kişisel gelişimlerine ve stratejik düşünme becerilerine katkı sağladığını belirterek, turnuvaya katılan öğrencileri ve okulları tebrik etti.