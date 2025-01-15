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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:51 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:51
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiyi göre, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyon çerçevesinde A.Ç. (22), S.Ö. (19) ve L.Ş'nin (27) adreslerinde yapılan aramada 134 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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