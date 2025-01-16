Bayram amca çaldığı enstrümanlarla yaşlılara moral veriyor

VEYSEL ALTUN - Samsun'da Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakinlerinden 70 yaşındaki Bayram Bat, çeşitli enstrümanlar çalarak hem kendisine hem de birlikte kaldığı yaşıtlarına moral kazandırıyor.

Çocukluğundan bu yana müziğe hevesi olan ve blok flüt çalan Bat, ortaokulda bağlama çalmayı öğrendi.

Askerlik görevi sırasında bando takımında nota bilgisi edinerek cümbüş ve saksafon çalan Bat, askerlik görevinin ardından Samsun Belediye Bandosu'nda görev aldı.

Bandoda yaklaşık 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Bat, yaşamını 6 yıldır Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde sürdürüyor.

Bağlama, cümbüş, ut, davul çalan, ney üfleyen Bat, merkez sakinlerine zaman zaman mini konserler veriyor.

Merkezde 3 yıldır memur olarak çalışan Murat Gül de söylediği şarkılarla Bat'a eşlik ederek merkez sakinlerinin hoşça vakit geçirmelerine katkı sağlıyor.

- "Müzik, benim her şeyim"

Bayram Bat, AA muhabirine, nota bilgisini askerde öğrendiğini söyledi.

Çocukluğunda flüt çaldığını, müzik yeteneğini askerde geliştirip ardından Samsun Belediye Bandosu'na girdiğini anlatan Bat, "Gündüzleri bandodaydım, ayrıca etkinliklerde ney çalardım. Gençlik dönemimizde büyük sanatçılara çaldık fuar döneminde. Rahmetli Bergen, Kamil Sönmez, Erkan Ocaklı ile Gökhan Güney, Hakkı Bulut gibi sanatçılarla Antalya, Trabzon, Bursa, İzmir ve Gaziantep'te de çaldım." dedi.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde Murat Gül ile iyi ikili olduklarını belirten Bat, şunları kaydetti:

"İki gün herhangi bir enstrüman çalmayayım, psikolojimde anormallik olmaya başlıyor. Yani her şeyim sanki bu. Canım sıkkın olduğunda bağlama ya da ney çalsam, nota ile uğraşsam psikolojim düzeliyor. Sanki benim ruh ilacım. En çok sevdiğim enstrüman da neydir. Moralim bozuk olduğunda en stresli anımda bile sinirlerim yatışıyor, rahatlıyorum. Müzik, benim her şeyim."