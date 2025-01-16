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        Bayram amca çaldığı enstrümanlarla yaşlılara moral veriyor

        VEYSEL ALTUN - Samsun'da Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakinlerinden 70 yaşındaki Bayram Bat, çeşitli enstrümanlar çalarak hem kendisine hem de birlikte kaldığı yaşıtlarına moral kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:17
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        Bayram amca çaldığı enstrümanlarla yaşlılara moral veriyor
        ABONE OL

        VEYSEL ALTUN - Samsun'da Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakinlerinden 70 yaşındaki Bayram Bat, çeşitli enstrümanlar çalarak hem kendisine hem de birlikte kaldığı yaşıtlarına moral kazandırıyor.

        Çocukluğundan bu yana müziğe hevesi olan ve blok flüt çalan Bat, ortaokulda bağlama çalmayı öğrendi.

        Askerlik görevi sırasında bando takımında nota bilgisi edinerek cümbüş ve saksafon çalan Bat, askerlik görevinin ardından Samsun Belediye Bandosu'nda görev aldı.

        Bandoda yaklaşık 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Bat, yaşamını 6 yıldır Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde sürdürüyor.

        Bağlama, cümbüş, ut, davul çalan, ney üfleyen Bat, merkez sakinlerine zaman zaman mini konserler veriyor.

        Merkezde 3 yıldır memur olarak çalışan Murat Gül de söylediği şarkılarla Bat'a eşlik ederek merkez sakinlerinin hoşça vakit geçirmelerine katkı sağlıyor.

        - "Müzik, benim her şeyim"

        Bayram Bat, AA muhabirine, nota bilgisini askerde öğrendiğini söyledi.

        Çocukluğunda flüt çaldığını, müzik yeteneğini askerde geliştirip ardından Samsun Belediye Bandosu'na girdiğini anlatan Bat, "Gündüzleri bandodaydım, ayrıca etkinliklerde ney çalardım. Gençlik dönemimizde büyük sanatçılara çaldık fuar döneminde. Rahmetli Bergen, Kamil Sönmez, Erkan Ocaklı ile Gökhan Güney, Hakkı Bulut gibi sanatçılarla Antalya, Trabzon, Bursa, İzmir ve Gaziantep'te de çaldım." dedi.

        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde Murat Gül ile iyi ikili olduklarını belirten Bat, şunları kaydetti:

        "İki gün herhangi bir enstrüman çalmayayım, psikolojimde anormallik olmaya başlıyor. Yani her şeyim sanki bu. Canım sıkkın olduğunda bağlama ya da ney çalsam, nota ile uğraşsam psikolojim düzeliyor. Sanki benim ruh ilacım. En çok sevdiğim enstrüman da neydir. Moralim bozuk olduğunda en stresli anımda bile sinirlerim yatışıyor, rahatlıyorum. Müzik, benim her şeyim."

        - "Böyle aktiviteler sakinlerimizin havasını değiştiriyor"

        Murat Gül ise çocukluğundan bu yana halk müziğine merakı olduğunu anlattı.

        Bat'ı bağlama çalarken görünce türkü söyleyerek ona eşlik etmeye başladığını aktaran Gül, "Bir hafta sonu burada yaşlıları eğlendirme maksadıyla çıktık, bir iki parça söyledik. Özel günlerimizde programlarımız oluyor, orada sahne alıyoruz. Genellikle hafta sonları, öğlen sonu yaşlılarımızı eğlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Merkezin Müdürü Yusuf Duru da Bat ve Gül'ün mini konserler vermesinin merkez sakinlerine iyi geldiğini vurgulayarak, "İnsanlar tüm günlerini burada geçiriyor, sürekli aynı şeyleri yapıyorlar ama böyle aktiviteler hem bizim havamızı hem sakinlerimizin havasını değiştiriyor hem Bayram amcanın rehabilitasyonuna katkı sunuyor. Onun için Bayram amcayı destekliyoruz. Murat Bey'in katkısından da çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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