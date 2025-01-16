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        Cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs sulama kanalına düştü, 10 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüsün sulama kanalına düşmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:45
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        Cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs sulama kanalına düştü, 10 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüsün sulama kanalına düşmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

        Ümraniye Belediyesine ait Necmeddin Atala'nın (44) kullandığı 34 BUU 028 plakalı, cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe mevkiinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp yolun sağındaki sulama kanalına düştü.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Şükriye (57) ve Havva Gümüşler (55), Hatice Uzunismail (61), Kadriye (27), İsmail (69), Hatice (55) ve Meryem Zehra Kanberoğlu (17), Dursune Şenkul (67) ile Veysi Süretti (45) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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