Terme'de öğrencilere karneleri dağıtıldı

Terme'de, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Fatih İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileğinde bulunan Kul, geleceğin teminatı öğrencilere ve onlara emek veren tüm öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Yeni dönemde Terme'de eğitim öğretimin çok daha güzel ve kaliteli olması için gerekli bütün çalışmaları yapmaya devam edeceklerini anlatan Kul, "Çocuklarımız için her şeyi yaparız. Çünkü onların gelişmelerine destek vererek ülkenin geleceğine de destek vermiş oluyoruz. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz." dedi.