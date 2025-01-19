Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis memuru kurtardı

Öte yandan cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, polis memurunun sudaki kadının yardımına gitmesi ve bir süre taşıyarak sağlık görevlilerine teslim etmesi yer alıyor.

İlk müdahalesi sahil kenarında yapılan kadın, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis memuru, sahile kadar taşıdığı kadını, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

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