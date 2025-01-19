Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis memuru kurtardı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını, polis memuru kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis memuru kurtardı
        ABONE OL

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını, polis memuru kurtardı.

        Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nden S.P. (42) denize atladı.

        Sahil kenarında devriye görevi esnasında kadının denizde çırpınmaya başladığını gören polis memuru Turgay Yapıcı, suya girerek S.P'yi baygın halde bulunduğu yerden çıkardı.

        Polis memuru, sahile kadar taşıdığı kadını, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

        İlk müdahalesi sahil kenarında yapılan kadın, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, polis memurunun sudaki kadının yardımına gitmesi ve bir süre taşıyarak sağlık görevlilerine teslim etmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Kendi geleceklerine kurşun sıktılar"
        "Kendi geleceklerine kurşun sıktılar"
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi

        Benzer Haberler

        Denize atlayan kadını polis memuru kurtardı; o anlar kamerada
        Denize atlayan kadını polis memuru kurtardı; o anlar kamerada
        AK Parti'li Karaaslan'dan "20 Ocak" mesajı:
        AK Parti'li Karaaslan'dan "20 Ocak" mesajı:
        Samsun'da otomobliler çarpıştı; 3 yaralı
        Samsun'da otomobliler çarpıştı; 3 yaralı
        Reeder Samsunspor'dan hakem açıklaması:
        Reeder Samsunspor'dan hakem açıklaması:
        Erasmus kapsamında öğretmen ve öğrenciler Samsun'dan İtalya'ya gitti
        Erasmus kapsamında öğretmen ve öğrenciler Samsun'dan İtalya'ya gitti
        Huzurevindeki yaşlılar için "Yaş Alanlar Paylaşım ve Uyum Programı" düzenle...
        Huzurevindeki yaşlılar için "Yaş Alanlar Paylaşım ve Uyum Programı" düzenle...