Samsun'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen yere düzenledikleri operasyonda, İ.Ş. (45), A.S. (56), S.H. (59), T.A. (60) ve İ.H'yi (60) suçüstü yakaladı.
Kazı alanında, yer altı görüntüleme cihazı, el dedektörü, 2 kazma ve 3 kürek ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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