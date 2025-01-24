Vezirköprü'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Şehit Lüfti Bulut Caddesi'nde bulunan bir araç tamirhanesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını başka iş yerlerine sıçramadan söndürdü.
Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.
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