Vezirköprü'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Şehit Lüfti Bulut Caddesi'nde bulunan bir araç tamirhanesinde yangın çıktı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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