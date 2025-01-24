Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
        ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Şehit Lüfti Bulut Caddesi'nde bulunan bir araç tamirhanesinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yangını başka iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

        Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kayıpları var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kayıpları var!
        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        NATO: Kriz durumundayız
        NATO: Kriz durumundayız
        5 kurşunla öldürülmüştü! Katilinin adını söylemiş!
        5 kurşunla öldürülmüştü! Katilinin adını söylemiş!
        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        "Biden korkunç bir iş yaptı"
        "Biden korkunç bir iş yaptı"
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Kick boks şampiyonasında kavga! 4 hakem yaralandı
        Kick boks şampiyonasında kavga! 4 hakem yaralandı
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        ABD'den dikkat çeken Panama ziyareti
        ABD'den dikkat çeken Panama ziyareti
        "2 kırmızı kart verilmedi"
        "2 kırmızı kart verilmedi"
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!

        Benzer Haberler

        SAMDOB "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu
        SAMDOB "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu
        Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor
        Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor
        Tabancasını temizlerken kendini vurdu, öldü
        Tabancasını temizlerken kendini vurdu, öldü
        Samsunspor Teknik Direktörü Reis'ten "baskılı oynamak istiyoruz" açıklaması
        Samsunspor Teknik Direktörü Reis'ten "baskılı oynamak istiyoruz" açıklaması