Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah Ünal
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Satka, Bola, Benasser, Ntcham, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mandouki, Arda Kızıldağ, Viana, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Daubin, Mustafa Eskihellaç, Boateng, Okereke
Gol: Dk. 45 Mouandilmadji (Reeder Samsunspor)
Sarı kart: Dk.45+4 Okereke (Gaziantep FK)
SAMSUN
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