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        Samsunspor'da Emre Kılınç'ın parmağında kırık tespit edildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da Emre Kılınç'ın parmağında kırık tespit edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:56 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:56
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        Samsunspor'da Emre Kılınç'ın parmağında kırık tespit edildi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da Emre Kılınç'ın parmağında kırık tespit edildiği bildirildi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının ilk yarısında yaşanan pozisyonda Emre Kılınç'ın sağ el ikinci parmak tarak kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi.

        Tecrübeli oyuncunun sağlık ekibinin müdahalesiyle karşılaşmayı tamamladığı aktarılan açıklamada, Emre Kılınç'ın cerrahi tedavisine bugün başlanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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