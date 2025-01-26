Samsun'da evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve torbacılık yöntemiyle satanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, E.E'nin (22) belirlenen adresine düzenledikleri operasyonda, bir miktar sentetik ecza ve esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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