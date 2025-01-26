Ladik Belediyesi Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara ballı süt ve simit ikram etti Ladik Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara ballı süt ve simit ikram edildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 26.01.2025 - 21:59 Güncelleme: 26.01.2025 - 22:01 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL