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        Havza'da Miraç Kandili idrak edildi

        Miraç Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 22:06 Güncelleme: 26.01.2025 - 22:09
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        Havza'da Miraç Kandili idrak edildi
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        Miraç Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

        Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

        Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi tarafından tatlı ikram edildi.

        İYİ Parti Samsun Milletvekili ve Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile vatandaşlara tatlı ikram ederek kandillerini kutladı.

        Usta, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Rabb'im bu mübarek günlerin hürmetine ülkemize ve halkımıza bir daha böyle felaketler göstermesin. Ülkemiz ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

        İkiz de kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı en özel günler olduğunu vurgulayarak, "Ramazanın müjdecisi, üç ayların feyz ve bereket kapılarından biri olan Miraç Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İslam alemi olarak manevi dünyamızın aydınlandığı, asırlardan bu yana coşku ile idrak ettiğimiz bu manevi gecelerden en iyi şekilde istifade etmeli, bu geceyi fırsata dönüştürülmeliyiz." diye konuştu.

        İkiz, Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın gibi felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ederek, "Canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim. Hemşehrilerimizin ve İslam aleminin gecesini tebrik ediyorum. Miraç Kandili'miz mübarek olsun." diye konuştu.

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