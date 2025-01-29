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        Samsun'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:25
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        Samsun'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun-Sinop kara yolunda suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, narko alan uygulaması kapsamında durdurulan bir araçta bulunan E.Ö. (30) ve C.D'nin (34) üzerinde arama yaptı.

        Yapılan aramada 1,28 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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