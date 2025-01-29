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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:14
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.A'nın (32) İlkadım ilçesinde belirlenen adreste uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada 860 uyuşturucu hap, 90,85 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik ecza hapı ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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