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        Bafra Belediye Başkanı Kılıç'a milli sporcudan ziyaret

        Milli atıcılık sporcusu Ezginur Türkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:37
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        Bafra Belediye Başkanı Kılıç'a milli sporcudan ziyaret
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        Milli atıcılık sporcusu Ezginur Türkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı ziyaret etti.

        Kılıç, ziyarette, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan müsabakada kendisini gösteren, Bafra'yı temsil eden Türkmen'i başarısından dolayı kutladı.

        Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Türkmen'e güvendiklerini dile getiren Kılıç, "Rabb'im emeklerini zayi etmesin. Yolu açık ve aydınlık olsun. Sporcumuzun yetişmesinde emek veren başta ailesi olmak üzere Gençlik Spor Kulübü yönetimine ve atıcılık milli takım antrenörlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Ezginur Türkmen, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında 17- 23 Ocak tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirilen Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası'nda, "Havalı Silahlar Genç Bayanlar Tabanca" kategorisinde derece yaparak, 9-15 Şubat tarihlerinde Estonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası Milli Takım kadrosunda yer almaya hak kazanmıştı.

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